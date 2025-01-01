В Прикамье спасатели помогли отыскать заблудившихся грибников Поделиться Твитнуть

В Пермском крае сотрудники поисково-спасательной службы Кунгурского муниципального округа помогли отыскать заблудившихся в лесу мужчину и женщину.

Первый случай произошёл вблизи села Каширино 5 июля. Местный житель, отправившийся на поиски грибов, потерял ориентацию в лесу и обратился за помощью. Спасатели оперативно прибыли на место, обнаружили его и вывели из лесного массива. Медицинская помощь грибнику не потребовалась.

Второй инцидент произошёл в районе деревни Поповка. Местная жительница, также отправившаяся за грибами, осознала, что не может самостоятельно найти дорогу обратно. Спасатели связались с ней и помогли сориентироваться, указав верное направление для выхода из леса. Как и в первом случае, медицинская помощь не потребовалась.

Напомним, ранее сообщалось о продолжающихся поисках женщины, пропавшей в лесах Красновишерского округа.

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