Вторые сутки волонтёры ищут в Пермском крае заблудившуюся в лесу женщину Поделиться Твитнуть

В Пермском крае организован экстренный сбор для проведения поисковой операции по обнаружению женщины, исчезнувшей в лесу более суток назад. Поисково-спасательная группа «ПрикамьеПоиск» обратилась за помощью к добровольцам.

Речь идёт о 53-летней жительнице п. Вая, расположенного в Красновишерском округе. Её исчезновение заметили вечером 4 июля. А свой дом она покинула 3 июля, и с тех пор её местонахождение остается неизвестным.

Вероятно, женщина заблудилась в лесу и находится там уже более суток. Особые приметы: белая косынка на голове, камуфляжная куртка и красные резиновые сапоги.

Как сообщили волонтеры, для успешного проведения поисков необходимы опытные егеря, охотники и транспортные средства повышенной проходимости, такие как квадроциклы. Поисковый отряд обращается за поддержкой к жителям Красновишерска, Чердыни, Березников и Соликамска. Дополнительно организуются группы добровольцев, готовых выехать из Перми.

В случае наличия какой-либо информации о пропавшей, просят немедленно сообщить по телефонам: 8 922 34567 02 или 112.

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