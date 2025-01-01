Стало известно, сколько пермских компаний готовы нанимать выпускников без опыта работы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

SuperJob провёл опрос в пермских компаниях о их готовности нанимать недавних выпускников университетов и колледжей, даже если у них нет опыта работы.

Результаты опроса показали, что 69% организаций трудоустраивают выпускников вузов сразу после окончания обучения. Для выпускников колледжей перспективы также благоприятны: 64% компаний готовы рассматривать кандидатов со средним профессиональным образованием.

Крупные компании, в частности, те, где работает более 1 тыс. человек, чаще других предоставляют возможности трудоустройства для молодых специалистов (8 из 10 таких предприятий).

Наибольшую заинтересованность в молодых кадрах проявляют компании, работающие в сферах продаж, финансов и производства. Выпускники вузов чаще всего занимают должности инженерно-технических работников (ИТР), а выпускники колледжей — вакансии квалифицированных рабочих и продавцов.

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