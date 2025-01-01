Алёна Бронникова Движение по участку улицы Тургенева в Перми ограничили до октября Подрядчик выполнит переустройство коммунальных сетей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минстранса

В Мотовилихинском районе Перми с 5 июля до октября 2025 года введены ограничения движения всех видов транспортных средств по ул. Тургенева. Соответствующее распоряжение опубликовало Министерство транспорта Прикамья.

Ограничения коснутся участка по ул. Тургенева от дома № 27 до дома № 39. ООО «Теплосберегающая компания» до выполнит работы по переустройству инженерных коммуникаций. Работы будут вестись по участку движения транспорта по направлению от ул. Макаренко к ул. Дружбы. Движение будет возобновлено на участке в 00:00 16 октября.

В документе также отмечается, что подрядчик должен будет обеспечить строительство временных пешеходных мостов через траншею, для проезда автотранспорта — проезд минимальной шириной 3 м, а также перенести остановку общественного транспорта «ул. Тургенева» в безопасную от проведения раскопок зону.

Ранее "Новый компаньон" писал, что с 9 июля остановочный пункт общественного транспорта по ул. Тургенева перенесут ближе к перекрёстку с ул. Дружбы. Здесь останавливаются автобусы маршрутов № 4, 10, 16, 26, 30 и 37.

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