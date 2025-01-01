Алёна Бронникова В Мотовилихинском районе Перми на время перенесут остановку Изменения начнут действовать с 9 июля Поделиться Твитнуть

В Мотовилихинском районе Перми временно перенесут остановочный пункт общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта горадминистрации.

Речь идёт об автобусной остановке «Улица Тургенева», которая находится в направлении ул. Дружбы. Здесь останавливаются автобусы маршрутов № 4, 10, 16, 26, 30 и 37. Её планируется передвинуть ближе к ул. Дружбы. Изменения начнут действовать с 9 июля.

Фото: Департамент транспорта администрации города Перми

«С 9 июля временно перенесена остановка «Улица Тургенева» на время работ на коммунальных сетях. Автобусы останавливаются ближе к перекрёстку с улицей Дружбы», — рассказали в ведомстве.

Ранее «Новый компаньон» писал, что для зрителей фестивалей «Тайны горы Крестовой» и «Небесная ярмарка» введут дополнительные электрички. Электропоезд № 7136/7135 по маршруту Пермь—Углеуральская—Пермь будет отправляться 5 и 6 июля от ст. Пермь II в 08:50, от ст. Углеуральской — в 00:45. На Углеуральской также будет организован автобусный трансфер до автовокзала в Губахе и обратно. В ночь на 6 июля пригородный поезд №7167 по маршруту Кишерть—Кунгур—Пермь из восьми вагонов отправится из Кунгура в Пермь в 00:52.

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