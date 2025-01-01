Алёна Бронникова В Хохловке в Прикамье обустроят дорожно-тропиночную сеть Проект получил одобрение госэкспертизы Поделиться Твитнуть

Светлана Сухарева

В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» в Прикамье запланированы работы по устройству дорожно-тропиночной сети. Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение на проведение работ.

Проект подготовлен Пермским краеведческим музеем. Документом предусмотрено обеспечение сохранности объектов культурного наследия на территории музея при устройстве дорог и троп с твёрдым покрытием.

«В связи с расширением экспозиционного состава объектов музея, развитием транспортной доступности и в целях улучшения внутренних треков передвижения и логистики грузов и посетителей музея проектными решениями документации «Устройство некапитальных сооружений на территории АЭМ «Хохловка» (сцена, торговые ряды, сооружения на набережной) и иных объектов» предусмотрено устройство дорог и троп с твёрдым покрытием на территории всего комплекса АЭМ», — сообщается в акте экспертизы.

Проектным решением предлагается устройство покрытия дорог и площадок, пешеходных троп уплотнённым грунтом из щебня, асфальтовой крошки и щебёночно-песчаной смеси. Помимо этого, предусмотрены работы по сооружению дренажей и водопропускных труб.

Отмечается, что предусмотренные проектной документацией работы не противоречат режиму использования достопримечательного места и не окажут негативного влияния на него. Основным негативным фактором может оказаться привлечение спецтехники.

Для объектов культурного наследия, расположенных на территории «Хохловки» необходимы мероприятия по обеспечению их сохранности. В частности, создание условий для отвода поверхностных вод, введение ограничения скорости движения техники в 10 м от объектов, исключение складирования стройматериалов и работы катков с включенными вибраторами и пр.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что с 4 июля на территории «Хохловки» пройдёт XVI Конгресс антропологов и этнологов России. В рамках мероприятия откроется выставка Государственного музея-заповедника «Кижи» «Отроки и зумеры» (0+), которая будет работать в помещении визит-центра музея до конца августа.

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