Алёна Бронникова В результате столкновения двух питбайков в Пермском крае погиб молодой человек Смертельное ДТП произошло 6 июля Поделиться Твитнуть

В Кунгуре 6 июля произошло смертельное ДТП. В результате столкновения двух питбайков погиб один из водителей транспортных средств. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на Госавтоинспекцию Пермского края.

«Около 00:05 по ул. Пролетарской со стороны ул. Колхозной двигался питбайк «Кайя» под управлением молодого человека 2003 г.р. Предварительно установлено, что в районе дома 56 по ул. Пролетарской водитель не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигающимся попутно впереди питбайком «Кайя» под управлением водителя мужчины 1994 г.р.» — рассказали в ведомстве.

Водитель 2003 г.р. получил смертельную травму, второй участник ДТП госпитализирован с травмами различной степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка. В Госавтоинспекции напоминают, что питбайк является спортинвентарём и предназначен для передвижения в строго определённых условиях

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин снизить количество аварий в регионе с участием питбайков. Он обратил внимание на рост ДТП с участием подростков, нарушающих ПДД. В 2022 году было девять таких ДТП, а в 2024 году уже 15, 19 человек пострадали, один — погиб.

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