Алёна Бронникова На фестивале «Небесная ярмарка» в Прикамье 5 июля прошёл массовый взлёт шаров Организаторы опубликовали кадры события Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка»" ВКонтакте

На открытии фестиваля «Небесная ярмарка» (0+) в Кунгуре 5 июля состоялся массовый старт шаров. Организаторы мероприятия поделились кадрами взлёта в официальных каналах.

Церемония открытия прошла на стадионе «Труд». В программу дня также вошли шоу «Небесная ярмарка. От земли до неба и обратно!», концерт с участием пермской кавер-группы «Гуарана», «Танец слонов» и шоу световых дронов.

Кроме того, зрителей предупредили, что в связи с мероприятием активизировались мошенники, которые под видом официального telegram-канала рассылают сообщения с предложениями о покупке билетов. Чтобы не попасться на уловки мошенников, прикамцам рекомендуют не отвечать на сообщения и не переходить по подозрительным ссылкам.

Ранее сообщалось, что в дни фестиваля с 5 по 9 июля при условиях благоприятной погоды в Кунгуре запланированы полёты на аэростатах на привязи стоимостью 500 руб. с человека с подъёмом на среднюю высоту 15-25 м. А также полёты стоимостью 11 тыс. руб. с человека продолжительностью от 40 до 90 минут на высоте от 500 до 1500 м.

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