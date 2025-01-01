Полёт на воздушном шаре на «Небесной ярмарке» в Прикамье обойдётся в 11 тысяч рублей Фестиваль пройдёт с 4 по 9 июля Поделиться Твитнуть

Фестиваль «Небесная ярмарка»

Организаторы мероприятия

С 4 по 9 июля в Кунгуре Пермского края состоится Фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка» (0+).

В рамках мероприятия состоятся полёты на воздушных шарах, которые будут проходить вечером 4 июля, а также утром и вечером с 5 по 9 июля. Стоимость билета составляет 11 тыс. руб. с человека.





К полётам допускаются дети от 7 лет в сопровождении взрослых, для которых необходимо приобрести отдельный билет. Беременные женщины не смогут участвовать в полётах. Полёты будут проводиться дважды в день — утром и вечером — из-за температурных условий: на рассвете и закате земля остывает, что обеспечит безопасность.





Продолжительность полёта составит от 40 до 90 минут на высоте от 500 до 1500 м.





Кроме того, с 5 по 9 июля в Кунгуре запланированы полёты на привязи, которые будут проходить только в вечернее время. Стоимость — 500 руб. с человека, а средняя высота — 15-25 м. Точная геолокация полётов на привязи будет объявлена позднее.





Фестиваль также станет площадкой для Чемпионата Приволжского федерального округа и розыгрыша Кубка Пермского края по воздухоплавательному спорту.

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