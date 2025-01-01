Из Перми отменили рейс в Москву Ранее был отменён рейс в Санкт-Петербург Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В Большом Савино объявили об отмене рейсов СУ 1204 Москва (Шереметьево) — Пермь и СУ 1205 Пермь — Москва (Шереметьево). Причины официально не сообщаются. Известно, что сегодня с 9:30 до 13:00 (мск) вводились временные ограничения на отправления самолётов из аэропорта «Шереметьево». Ранее «Новый компаньон» писал, что два утренних рейса 5N 583 и 5N 584 из Санкт-Петербурга и обратно были также отменены.

Также в пермской авиагавани рассказали о длительных задержках десяти рейсов на прилёт и вылет.

В частности, отложено прибытие следующих рейсов: ДР 569 из Санкт-Петербург (до 11:30, на 6,5 часов), N4 1106/EO 1106 из Минска (до 17:05, на 5,5 часов), FV 6129 из Сочи (до 14:15, задержка 8,5 часов), FV 6583 из Санкт-Петербурга (до 18:20, задержка 5 часов), N4 959 из Махачкалы (до 5:00 6 июля, задержка на 5,5 часов).

На вылет задерживаются рейсы ДР 570 в Санкт-Петербург (до 11:50, на 6 часов), FV 6130 в Сочи (до 15:05 на 8,5 часов), N4 1105/EO 1105 в Минск (до 17:50, на 5 часов), FV 6584 в Санкт-Петербург (до 19:20, на 5 часов).

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