Погибших в ДТП под Минском женщин и детей из Прикамья похоронят 7 июля Прощание состоится в Березниках Поделиться Твитнуть

Фото: МВД Беларуси

В Березниках в понедельник, 7 июля, пройдёт церемония прощания с семьёй, трагически погибшей в автокатастрофе под Минском. Прощание состоится в полдень в ритуальном зале «Санта», сообщает телеканал «Своё ТВ».

Напомним, авария у д. Слободщина унесла жизни двух девочек, 7 и 13 лет, их 43-летней матери и 75-летней бабушки. В их автомобиль Skoda сзади врезался Mercedes, за рулём которого находился 26-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения. Женщины и дети скончались на месте происшествия.

Водитель Skoda с травмами был госпитализирован, водитель и пассажир Mercedes не пострадали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Перевозку тел из Минска в Пермь обеспечила туристическая компания, которая организовывала их поездку. Транспортировку из Перми в Березники взял на себя «Уралкалий», где работала погибшая 43-летняя женщина.

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