На строительстве тоннеля на улице Вишерской в Перми найдены старинные утюги Находки передали в краеведческий музей Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал Дмитрия Махонина

Губернатор Дмитрий Махонин сообщил о необычной находке при строительстве транспортного тоннеля на ул. Вишерской в Перми. Во время основных работ в толще грунта обнаружены два старинных чугунных утюга.

«Один из них — цельнолитой калильный утюг конца XIX века, произведённый на заводе братьев Алпатовых в Туле. Таких экспонатов в Пермском крае на сегодняшний день нет. Судя по находке, на этом месте когда-то располагался жилой квартал. Это ещё одно напоминание о том, насколько глубока история нашего города. Иногда самые ценные открытия происходят там, где их не ждёшь. Утюги обязательно займут достойное место в фонде краеведческого музея — сохраним их для будущих поколений», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что работы по строительству тоннеля в створе ул. Вишерской, который свяжет Дзержинский район Перми с центром города, выполнены на 91%. Протяжённость объекта под Транссибирской магистралью составит 87 м — он станет самым длинным тоннелем, проходящим под действующей железной дорогой и построенным по технологии микротоннелирования. Высота тоннеля — 5,25 м.

Возведение объекта началось в 2023 году. Открытие движения запланировано на 1 сентября 2025 года.

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