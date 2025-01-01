Тоннель на улице Вишерской в Перми готов на 91% Его планируется открыть для движения в 2025 году Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Работы по строительству тоннеля в створе ул. Вишерской, который свяжет Дзержинский район Перми с центром города, выполнены на 91%. Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Подрядная организация переустроила инженерные коммуникации, обустроила два котлована, укрепила грунт. Также проведены работы по «проходке» тоннелей и устройству защитного экрана способом микротоннелирования.

В настоящее время подрядчик обустраивает тротуары, делает внутреннюю отделку тоннеля №2 и благоустраивает территорию. Кроме того, идёт установка насосной станции для стабильной работы ливневой канализации.

Протяжённость объекта под Транссибирской магистралью составит 87 м — он станет самым длинным тоннелем, проходящим под действующей железной дорогой и построенным по технологии микротоннелирования. Высота тоннеля — 5,25 м.

Необходимость строительства четырёхполосного тоннеля назрела из-за серьёзной нагрузки на действующий тоннель в створе ул. Дзержинского, движение по которому осуществляется реверсивно, а также в связи со строительством ул. Строителей. Возведение объекта началось в 2023 году.

«Откроем движение уже к 1 сентября этого года. Новый тоннель поможет разгрузить один из важных транспортных узлов краевой столицы», — отметил Дмитрий Махонин.

После сдачи объекта жители города получат два новых тоннеля, позволяющих проезжать с ул. Строителей на ул. Дзержинского напрямую, что особенно важно с учётом комплексного развития территорий и строительства многофункциональной спортивной арены.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.