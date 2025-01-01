В Суксунском округе Пермского края произошло смертельное ДТП Виновник аварии выехал на «встречку» Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Пермского края

В Суксунском МО Пермского края 4 июля прозошло смертельное ДТП, сообщили в ГИБДД региона.

Примерно в 15:50 по автодороге Кострома-Шарья-Киров-Пермь в направлении краевой столицы следовал автомобиль «Черри Тиго 7», которым управлял мужчина 2000 г.р.





По предварительной информации, на 155 км трассы он не справился с управлением, допустил занос транспортного средства и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем «Маз», за рулём которого сидел водитель 1969 г.р. После аварии «Черри» отбросило в «Форд Фокус» под управлением водителя 1960 г.р.





В результате инцидента водитель «Черри Тиго 7» получил смертельную травму.





В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование для выяснения всех обстоятельств аварии.





Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом соблюдать ПДД. Водителей просят соблюдать скоростной режим и учитывать дорожные и погодные условия во время вождения.

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