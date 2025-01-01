Почти 70% молодых семей в Прикамье используют льготы для погашения ипотеки Ими воспользовались более 4,5 тысяч семей в 2024 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2024 году на реализацию программы «Молодая семья» из краевого бюджета выделено 652,8 млн руб., благодаря чему 839 семей улучшили жилищные условия. Об этом сообщает Законодательное собрание Пермского края со ссылкой на краевое министерство труда и соцразвития.

Молодые семьи получают региональную поддержку в виде соцвыплат, покрывающих 15% средней стоимости жилья. В прошлом году 69% семей использовали субсидию для погашения ипотеки, 21% приобрели готовое жильё, а 10% вложили средства в строительство или реконструкцию дома.





Также в прошлом году более 4,5 тыс. семей с детьми до 7 лет или с ребёнком-инвалидом воспользовались льготной ипотекой.





«Кроме того, при рождении третьего и последующего ребенка в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года семьям предоставляются 450 тыс. руб. на погашение ипотеки», — добавили в telegram-канале ЗС Пермского края.





Ранее «Новый компаньон» писал , что за год без льготной ипотеки цены в новостройках Перми выросли на 14%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.