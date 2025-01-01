За год без льготной ипотеки цены в новостройках Перми выросли на 14% Рост цен на первичном рынке жилья опережает рост цен на вторичном рынке Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Спустя год после прекращения действия безадресной льготной ипотеки, стоимость первичного жилья в Перми увеличилась на 14%, достигнув отметки в 159,1 тыс. руб. за квадратный метр. Информацию предоставили аналитики «Циан».

Положительная динамика зафиксирована в 38 из 40 рассматриваемых городов (исключение составили Махачкала и Набережные Челны). В среднем, цены на новостройки выросли на 11% относительно июня предыдущего года, что превышает официальный уровень инфляции. Наибольший рост отмечен в Севастополе (+44% за год), Оренбурге (+29%) и Барнауле (+24%).

Специалисты связывают такую динамику с сокращением числа новых строительных проектов с доступными по цене квартирами на начальном этапе строительства. Кроме того, продолжает увеличиваться себестоимость строительных работ и расходы на обслуживание подорожавшего проектного финансирования.

Подчеркивается, что рост цен на первичном рынке жилья опережает рост цен на вторичном рынке, что приводит к увеличению разницы в стоимости между этими сегментами. В настоящее время этот разрыв составляет в среднем 22%, тогда как год назад он был 16%. В Перми эта разница достигает 39%, увеличившись с 33% годом ранее.

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