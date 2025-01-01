Новостройки в Перми подорожали почти на 6% с начала года Средняя цена «квадрата» составила 160 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми в первой половине года средняя стоимость недвижимости в новых и строящихся домах увеличилась на 5,9% и составила 160 тыс. руб. за квадратный метр, согласно данным аналитиков сервиса «Объектив.РФ».

В других городах России также наблюдается положительная динамика цен, которая достигла 6%. Например, в Екатеринбурге первичная недвижимость подорожала на 3,7% и составила в среднем 165,2 тыс. руб. за «квадрат», а в Ижевске произошло удорожание на 6% (123,4 тыс. руб.).





Эксперты отметили, что цены на жильё зависят от условий покупки недвижимости, акций застройщиков и субсидий.





Кроме того, отмечается, что на 30 июня объём предложений на рынке новостроек Перми вырос на 20,2% и достиг 486,2 тыс. кв. м строящегося жилья.





Аналитики добавили, что не видят предпосылок к формированию дефицита квартир в предложениях на первичном рынке недвижимости в крупных городах РФ.





Напомним , в апреле этого года сообщалось, что новостройки в Перми подорожали за квартал на 4,2%. В апреле цена за квадратный метр в новостройках краевого центра достигла в среднем 157,8 тыс. руб. (+15% к апрелю 2024 года).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.