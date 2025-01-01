Новостройки в Перми подорожали за квартал на 4,2% И на 15% за год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты «Циан.Аналитики» представили результаты первого квартала текущего года на первичном рынке жилья в крупнейших городах России. После прекращения действия льготной ипотечной программы, средние заявленные цены на новые квартиры продолжили постепенный рост. За отчётный период стоимость квадратного метра в среднем по РФ увеличилась на 3,5%. В Перми этот показатель составил 4,2%, в апреле цена за квадратный метр в новостройках краевого центра достигла в среднем 157,8 тыс. руб. (+15% к апрелю 2024 года).

Практически во всех регионах в первом квартале наблюдался рост цен. Наиболее заметное увеличение стоимости произошло в Челябинске (+7,4%), Набережных Челнах (+7,1%), Тольятти (+6,5%) и Москве (+6%). В Хабаровске, Ростове-на-Дону и Рязани зафиксирована небольшая отрицательная динамика — снижение на 0,1-0,6%.

Основными факторами, поддерживающими рост цен, стали уменьшение количества новых предложений на рынке (меньше доступных по цене объектов на стадии котлована), подорожание строительных работ и материалов, а также восстановление спроса после спада в июле прошлого года (застройщики стали более уверенно повышать цены).

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