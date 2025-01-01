Алёна Бронникова На электроснабжение спортарены у ДКЖ в Перми выделено 136 млн рублей Работы планируется выполнить до конца года Поделиться Твитнуть

Фото: рабочая документация / zakupki.gov.ru

ПАО «Россети Урал» опубликовало конкурс на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для электроснабжения многофункциональной спортивной арены в микрорайоне ДКЖ в Перми. Работы будут выполнены на трёх участках по ул. Локомотивной и 2-й Шоссейной в Дзержинском районе.

Начальная (максимальная) цена контракта составила 136,2 млн руб. Срок окончания подачи заявок — 21 июля, дата подведения итогов — 12 августа. Участниками конкурса могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Согласно опубликованной на сайте госзакупок информации, подрядчик должен будет построить и оборудовать распределительные подстанции 6 кВ и кабельные линии 2*2,2 км, а также реконструировать распределительные устройства. Как указано в директивном графике выполнения этапов работ, подготовительные работы будут вестись в течение 20 календарных дней с момента подписания договора, материалы должны быть поставлены до 25 сентября и 10 декабря, оборудование — до 10 октября 2025 года. Работы по строительству и реконструкции объектов должны быть завершены в течение не позднее 25 декабря 2025 года, по восстановлению нарушенного благоустройства — в течение 250 календарных дней.

Планируется, что многофункциональная спортивная арена станет самым большим спортивным сооружением в регионе. Её площадь составит почти 80 тыс. кв. м. В мае Фонд развития Пермского края опубликовал видео с площадки строительства. В тот момент рабочие вели фундаментные работы, суммарно было забито более 2 тыс. свай.

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