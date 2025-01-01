Алёна Бронникова К возведению каркаса первого этажа спортарены у ДКЖ в Перми приступят через месяц Для фундамента забито 2244 сваи Поделиться Твитнуть

фото: ФРПК

Фонд развития Пермского края показал, как ведётся строительство многофункциональной спортивной арены в м/р ДКЖ краевой столицы. Видео стройплощадки с высоты птичьего полёта опубликовано в соцсетях компании.

«В микрорайоне ДКЖ в Перми продолжается возведение многофункциональной спортивной арены площадью почти 80 тыс. кв. м. Она станет самым большим спортивным сооружением в регионе. Подрядчик продолжает строительство фундамента, для которого суммарно было забито 2244 сваи», — рассказали в пресс-службе ФРПК.

Примерно через месяц на площадке планируется приступить к строительству каркаса первого из пяти этажей будущего объекта. Его высота составит 45,5 м, общая площадь — почти 80 тыс. кв. м.

В начале мая сообщалось, что подрядчик приступил к монтажу башенных кранов, занимается обустройством свайного основания, готовит бетонную основу и гидроизоляцию и монтирует ростверки на сваях.

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