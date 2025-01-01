Стройка спортивной арены у ДКЖ в Перми набирает обороты Начался монтаж башенных кранов Поделиться Твитнуть

фото: ФРПК

В Перми активно возводится крупный спортивный комплекс, рассчитанный на 10 тыс. зрительских мест. Об этом сообщили в «Фонде развития Пермского края» и представили несколько фото со стройплощадки.

В настоящее время на объекте ведутся работы по обустройству свайного основания, параллельно с этим строительная компания выполняет подготовку бетонной основы, гидроизоляцию и монтаж ростверков на сваях. Данные этапы работ закладывают основу будущего фундамента сооружения. Также начался монтаж башенных кранов.

Напомним, реализация проекта осуществляется в районе ДКЖ на основе концессионного договора, заключённого между правительством Пермского края и ООО «Пермь-Арена» (учредителем которого является «Фонд развития Пермского края»).

Основные параметры арены: общая площадь составит не менее 71 тыс. кв. метров, вместимость — не менее 10,5 тыс. человек. Здание будет иметь 5 этажей и высоту до 45,5 метров. Размер игрового поля составит 36 на 66 метров.

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