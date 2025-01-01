В Прикамье отменили режим беспилотной опасности Из-за угрозы атаки БПЛА в регионе закрывали аэропорт и глушили мобильный интернет Поделиться Твитнуть

Жителей Пермского края уведомили о снятии режима «Беспилотная опасность». Соответствующее уведомление поступило пользователям через приложение МЧС.

«Отбой «Беспилотной опасности» объявлен на территории Пермского края 4 июля в 15:00 (мск). Будьте внимательны и осторожны!» — говорится в уведомлении.

В официальном телеграм-канале минтербеза Прикамья подтвердили эту информацию.

Напомним, 4 июля в Пермском крае объявили режим «Беспилотная опасность». В связи с этим вводились ограничения в пермском аэропорту на прилёт и вылет воздушных судов. В связи с возможной угрозой атаки БПЛА в городе также глушили мобильный интернет. Пермяки до сих пор жалуются на перебои в его работе.

После введения режима беспилотной опасности в минтербезе призвали жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

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