Прокуратура потребовала оснастить больницы Прикамья медоборудованием Суд удовлетворил иск ведомства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае прокуратура проверила исполнение законов при реализации нацпроекта «Здравоохранение» и обнаружила, что в ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» не хватало медоборудования. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Проверку начала городская прокуратура Кудымкара. Установлено, что в деревнях Шадрина и Кузьва были фельдшерско-акушерские пункты, созданные в рамках нацпроекта. Однако их оснащение не соответствовало нормам — не было наборов для проведения коникотомии, укладки для забора материала для исследования на инфекционные заболевания, тонометра для измерения внутриглазного давления и др.





Прокурор направил иск в суд для рассмотрения, который был удовлетворён. После вступления акта в силу ведомство возьмёт его исполнение на контроль.





Ранее «Новый компаньон» писал , что прокуратура Соликамска нашла нарушения норм санитарно-эпидемиологического законодательства в работе горбольницы.

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