Прокуратура выявила нарушения в больнице Соликамска Поделиться Твитнуть

Прокуратура Соликамска, проверив соблюдение норм санитарно-эпидемиологического законодательства в работе горбольницы, являющейся государственным бюджетным учреждением здравоохранения Пермского края, выявила нарушения.

В частности, обнаружены дефекты внутренней отделки полов и стен в палатах неотложной и гнойной хирургии, а также в коридорах лечебного учреждения. Также зафиксировано использование в некоторых отделениях поролоновых матрасов без защитных чехлов.

По итогам инспекции руководителю больницы было направлено представление об устранении нарушений. На основании постановления прокурора организация была привлечена к административной ответственности в соответствии со ст. 6.4 КоАП РФ (несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации помещений).

Оперативно были предприняты шаги по устранению выявленных недочётов. Подписан договор на проведение капитального ремонта, и в настоящее время подрядная организация начала работы. Для всех матрасов, используемых на кроватях пациентов, приобретены защитные чехлы.

Полное устранение выявленных нарушений находится под контролем городской прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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