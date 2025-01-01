В пермском аэропорту сняли ограничения на приём и вылет самолётов Воздушную гавань закрывали в связи с возможной угрозой атаки дронов Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Росавиации сообщили, что в аэропорту Большое Савино сняли вводившиеся ранее ограничения на прилёт и вылет воздушных судов.

«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушёл» один самолёт, выполнявший рейс в Пермь. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов», — сообщил в телеграм-канале официальный представитель ведомства Артём Кореняко.

Как ранее писал «Новый компаньон», днём 4 июля в Пермском крае был объявлен режим «Беспилотная опасность». В связи с этим вводились ограничения в пермском аэропорту. В минтербезе региона призвали жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

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