Полиция занялась делом об избиении консьержки пермского ЖК 12-летним школьником Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми несовершеннолетний нанёс удар женщине, пытавшейся прогнать его с друзьями за территорию жилого комплекса.

Согласно информации perm.aif.ru, инцидент произошел на территории ЖК «Руна парк», расположенного по адресу Малкова, 12. Жители утверждают, что группа подростков из окрестных домов регулярно посещает территорию комплекса, зачастую проявляя агрессию к детям младшего возраста и нанося ущерб общему имуществу.

В конце июня консьерж жилого комплекса предприняла попытку выдворить несовершеннолетних с территории ЖК. Перед тем, как за школьниками закрылась калитка, один из них развернулся и ударил женщину кулаком в лицо. Происшествие было зафиксировано камерой видеонаблюдения.

В департаменте социальной политики администрации губернатора Пермского края сообщили, что мальчик 2013 г.р. воспитывается в семье, с 2023 года находящейся под наблюдением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Дзержинского района, и ей оказывается социальная, медицинская и психологическая поддержка.

Работу с мальчиком проводят в полиции.

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