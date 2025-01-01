Из-за угрозы БПЛА в аэропорту Перми задерживаются рейсы на приём и вылет Ранее в регионе ввели режим беспилотной опасности и закрыли Большое Савино Поделиться Твитнуть

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В пермском аэропорте Большое Савино введены ограничения на приём и выпуск гражданских воздушных судов. В связи с этим уже задерживаются несколько рейсов.

По данным онлайн-табло пермского аэропорта, задерживается на приём воздушное судно из Казани (рейс ЮВ 541) авиакомпании «ЮВТ АЭРО», рейс Аэрофлота СУ 1202 из Москвы (вылет перенесён с 15:10 до 17:10), задерживается и ЮТ 205 от «ЮТэйр» из Сургута (с 15:55 до 17:30). Также перенесён до 18:23 вечерний рейс авиакомпании «ЮВТ АЭРО» из Самары в краевую столицу (ЮВ 246).





Задерживаются и несколько воздушных судов на вылет из Большого Савино. Среди них — два рейса в Шереметьево (Москва) авиакомпании «Аэрофлот», в Сургут (ЮТ 206) с 16:45 до 18:10, Нижневартовск (ЮВ 246) с 18:50 до 19:20.





При этом в пермском аэропорту продолжается регистрация на рейсы в Минводы, Самару, Сочи, информации об их задержке на онлайн-табло пока не отражено.





Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе пермской воздушной гавани, ограничения временные и введены для обеспечения безопасности полётов. Точного времени закрытия пока нет.





Ранее «Новый компаньон» писал , что 4 июля в Пермском крае объявили режим беспилотной опасности. В МЧС призвали граждан быть внимательными и осторожными.

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