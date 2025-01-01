Забравший деньги у обманутого пенсионера курьер сам явился в полицию Перми Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Перми мужчина, выполнявший роль курьера мошенников и забравший у обманутого пенсионера 310 тыс. руб., добровольно обратился в полицию. Об этом сайту perm.aif.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Утром 3 июля полицейский главк опубликовал видеозапись, на которой запечатлено, как работник не то службы доставки, не то такси забирает у клиента пакет, содержащий, как выяснилось позже, крупную сумму денег — 310 тыс. руб. Эти средства были выманены мошенниками у пожилого человека, а курьер, таким образом, невольно оказался втянут в преступную схему. С целью установления его личности, полиция обратилась за помощью к горожанам.

Буквально через несколько часов выяснилось, что гражданин на видео сам вышел на связь с правоохранителями. В краевом управлении МВД уточнили, что гражданин не проходит по делу о мошенничестве в качестве подозреваемого.

Полиция обращается к сотрудникам таксомоторных компаний и служб доставки с просьбой быть бдительными.

«Если ваш клиент — пожилой человек, обращайте внимание на его поведение. Нервозность и беспокойство могут указывать на то, что он стал жертвой мошенников. Подозрение должна вызывать и упаковка передаваемого отправления: часто аферисты просят завернуть деньги в ткань, предметы одежды или просто в сверток и обмотать скотчем. Также признаком обмана может быть поведение получателя: если он не знает отправителя, отказывается от видеофиксации передачи или ведет себя странно, вероятно, перед вами сообщник телефонных мошенников. При возникновении малейших сомнений немедленно свяжитесь с полицией и не передавайте посылку подозрительному лицу», — предупредили в МВД.

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