В Перми 40 выпускников получили максимальный балл на ЕГЭ Ещё два школьника набрали по 100 баллов на экзаменах в резервные дни Поделиться Твитнуть

Министерство образования Пермского края

В резервные дни сдачи Единого госэкзамена ещё два пермских школьника смогли достичь наивысших результатов, получив по 100 баллов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Михаил Миков, выпускник школы №9, отличился на ЕГЭ по математике, а Максим Тарасов, завершивший обучение в школе №55, получил наивысший балл по географии.

В основную волну сдачи экзаменов шесть выпускников пермских школ получили высший балл по информатике: Данил Кильметов (школа №146), Александр Першин (школа «Флагман»), Дмитрий Похода (Школа бизнеса и предпринимательства), Даниил Бузмаков (лицей №2), Максим Седов (лицей №4), а также Сергей Родионов (школа №37).

Канюкова Дарья, выпускница лицея №2, оказалась единственной, кто получил 100 баллов по английскому языку в основной период.

Помимо этого, в основные дни проведения ЕГЭ 15 выпускников городских школ получили высший балл по химии, двое — по истории. Шестеро одиннадцатиклассников показали отличные знания по русскому языку, один выпускник — по математике, одна выпускница — по обществознанию, и еще четверо — по физике.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.