Из-за короткого замыкания в духовом шкафу в Прикамье загорелся многоквартирный дом Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В МЧС рассказали о пожаре, вспыхнувшем в одной из квартир дома на ул. Пролетарской в Кунгуре Пермского края. Сообщение о ЧП в ведомстве получили утром 2 июля. Для ликвидации возгорания были отправлены шесть единиц спецтехники и 21 пожарный.

По прибытии первого отряда было установлено, что горит кухонная мебель в помещении на первом этаже.

До прибытия пожарных расчётов восемь жильцов самостоятельно покинули здание, ещё одну женщину вывели из опасной зоны по лестнице сотрудники газодымозащитной службы (звено 44-ПЧ).

В результате инцидента никто не погиб и не получил травмы.

Общая площадь, затронутая огнём, составила 5 кв. м.

Предварительная причина возгорания - несоблюдение требований безопасности при установке и использовании электрооборудования (короткое замыкание в электрическом духовом шкафу).

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