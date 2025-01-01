Из-за короткого замыкания в духовом шкафу в Прикамье загорелся многоквартирный дом
В МЧС рассказали о пожаре, вспыхнувшем в одной из квартир дома на ул. Пролетарской в Кунгуре Пермского края. Сообщение о ЧП в ведомстве получили утром 2 июля. Для ликвидации возгорания были отправлены шесть единиц спецтехники и 21 пожарный.
По прибытии первого отряда было установлено, что горит кухонная мебель в помещении на первом этаже.
До прибытия пожарных расчётов восемь жильцов самостоятельно покинули здание, ещё одну женщину вывели из опасной зоны по лестнице сотрудники газодымозащитной службы (звено 44-ПЧ).
В результате инцидента никто не погиб и не получил травмы.
Общая площадь, затронутая огнём, составила 5 кв. м.
Предварительная причина возгорания - несоблюдение требований безопасности при установке и использовании электрооборудования (короткое замыкание в электрическом духовом шкафу).
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