В Прикамье скончалась лидер Лобановского теруправления Вера Казанцева Поделиться Твитнуть

фото: администрация Пермского МО

В Прикамье скончалась уважаемый педагог, активный общественный деятель и лидер Лобановского теруправления Вера Казанцева, сообщили в администрации Пермского муниципального округа и выразили соболезнования родным и близким.

Вера Казанцева всю жизнь работала учителем истории в Лобановской школе, была талантливым экскурсоводом и краеведом, а с выходом на заслуженный отдых возглавила Лобановскую первичную ветеранскую организацию. Многие годы она была участницей хора ветеранов «Русская душа».

Прощание состоится в пятницу, 4 июля, в 11:00 на площади у дома культуры в с Лобаново.

Отпевание — в храме Святого Благоверного князя Александра Невского в 12:00.

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