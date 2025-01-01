На реке Колве в Прикамье обнаружены новые места обитания краснокнижных растений и животных В Пермском крае продолжается экспедиция «По следам Гофмана» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

С 27 июня в Прикамье учёные со всей страны проводят экспедицию «По следам Гофмана», которая стала крупнейшей за последние 40 лет. О промежуточных результатах экспедиции рассказала пресс-служба краевого правительства.

Маршрут по Колве общей протяжённостью около 180 км начался у бывшей деревни Талово и идёт до места слияния Колвы с Берёзовой. Для передвижения участники экспедиции — геологи, географы, геофизики, археологи, историки, музейные работники, экологи, водолазы и студенты — используют самые разные транспортные средства.

По пути следования учёные проводят широкий спектр исследований. Так, по словам ассистента кафедры метеорологии и охраны атмосферы Максима Симакина, обнаружены новые места обитания видов растений и животных, занесённых в Красную книгу Пермского края и в Приложение к ней.

Также исследователи описали и закартировали пещеры, геологические обнажения и карстовый источник, провели опросы местного населения и собрали историко-культурный материал. Учёные исследуют болотные массивы, старичные озёра, гидрологические характеристики течения Колвы, изучают гидробиологическое и ихтиологическое разнообразие рек Колва и Большой Сусай.

По результатам экспедиции Пермского отделения Русского географического общества (РГО) будут выделены географические, геологические, экологические и биологические особенности этой территории, а также сформирован новый туристско-рекреационный экспедиционный маршрут. Потенциально пригодные для организации соответствующей инфраструктуры места тоже уже зафиксированы.

Кроме того, в штаб-квартире Пермского отделения РГО в Перми при поддержке Фонда президентских грантов будет открыта фотовыставка «По следам Гофмана».

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