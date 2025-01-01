В администрации Кунгура рассказали о ситуации со старейшим кладбищем Прикамья В мэрии пообещали рассмотреть вопрос реконструкции некрополя Поделиться Твитнуть

Фото: Ирина Русецкая

В администрации Кунгурского округа ответили на запрос «Нового компаньона» о судьбе старейшего в городе Вознесенского кладбища, разорённого в начале 1940-годов. Сейчас некрополь так же находится в плачевном состоянии.

«Территория сохранившейся части кладбища имеет охранный статус историко-ландшафтного комплекса под открытым небом «Вознесенский некрополь». На территории находятся надгробия, в том числе части разорённых мемориальных комплексов. Вопрос о разработке проекта и проведении изысканий и генетических экспертиз с целью приведения комплекса в нормативное состояние будет рассмотрен при формировании бюджета на 2026-2028 годы», — прокомментировали в мэрии.

В администрации также отметили, что на сегодняшний день собственник прилегающей территории устанавливает новое ограждение (старое пришло в негодность) на своей территории, не выходя на территорию, где находятся надгробия.

«Так как территория находится в частной собственности, разрешение на вырубку деревьев не требуется», — пояснили в муниципалитете.

Напомним, Вознесенское кладбище появилось в 1829 году. Оно расположено на выезде из Кунгура, на берегу Ирени. В центральной части некрополя — церковь Вознесения Господня. Это здание возвели в 1833-1844 годах по проекту архитектора Иосифа Шарля. Одновременно со строительством храма там начали хоронить местных жителей. В некрополе также есть захоронения сосланных в Кунгур участников польских восстаний 1860-х годов, а во время Гражданской войны на территории кладбища похоронили 14 солдат Чехословацкого легиона, которые погибли с декабря 1918-го по январь 1919 года в окрестностях города.

Как ранее писал «Новый компаньон», на этой неделе местные жители обратили внимание, что на кладбище снесены надгробья и плиты.

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