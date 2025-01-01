Алёна Бронникова Рейс Пермь – Сочи снова задерживается на несколько часов Вылет отложили почти на четыре часа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми задерживается вылет самолёта, следующего по маршруту в Сочи. По данным онлайн-табло аэропорта Большое Савино, речь идёт о рейсе № N4426 авиакомпании Nordwind Airlines. Самолёт должен был отправиться из Перми в Сочи в 19:15, однако вылет перенесён почти на четыре часа — на сайте расчётное время указано в 23:05.

Согласно информации, представленной на табло прилётов, рейс, которым должен прилететь Airbus A330 № N4425 из Сочи в столицу Прикамья, также задерживается на четыре часа. По расписанию он должен был прибыть в Пермь в 17:30, однако ожидается только в 21:30.

Напомним, в выходные рейс по маршруту Пермь — Сочи также задержался на несколько часов. Самолёт, ожидавшийся в Перми 28 июня в 17:15, прилетел позже на 5,5 часов. Обратный вылет из Перми был отложен на 00:25 29 июня. Причины задержки в аэропорту назвать не смогли.

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