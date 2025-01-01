В Перми снова на несколько часов задерживается самолёт из Сочи Авиаперевозчик — компания Nordwind Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Большое Савино, рейс N4 425, следующий 28 июня по маршруту Сочи-Пермь, задерживается. Его прибытие перенесено с 17:15 на 22:30.

Вылет рейса N4 426 из Перми в Сочи откладывается почти на 5 с половиной часов. Изначально запланированный на 19:05, он теперь ожидается в 00:25 29 июня.

Причины задержки в аэропорту назвать не смогли и посоветовали обратиться к авиаперевозчику — компании Nordwind. Там информацию пока не прокомментировали.

Ранее представители Nordwind объясняли сбои в расписании, возникшие 24-26 июня. Причиной задержек называлось временное закрытие аэропорта Курумоч в Самаре из-за внеплановых работ на взлётно-посадочной полосе, ограничений в воздушном пространстве и неблагоприятных погодных условий. В частности, подтверждалось, что почти суточная задержка рейса N4426 Пермь—Сочи 26 июня была вызвана именно проблемами в самарском аэропорту.

Авиакомпания заявила, что работает над восстановлением графика полётов. По оценкам экспертов, для этого потребуется минимум трое суток.

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