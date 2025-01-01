В Перми вылеты рейсов авиакомпании Nordwind перенесли на следующие сутки Авиаперевозчик объяснил сбои в расписании Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно информации, отображаемой на онлайн-табло пермского аэропорта Большое Савино, ряд авиарейсов авиакомпании Nordwind существенно отклонились от графика, задержки некоторых превышают сутки.

В частности, это касается рейсов, намеченных на 25 июня. Например, самолёт, следующий по маршруту Пермь — Калининград (N4 883), вместо запланированного вылета в 13:40 в среду, в лучшем случае поднимется в воздух 26 июня в 14:45.

Аналогичная ситуация сложилась с рейсом из Махачкалы в Пермь (N4 959), прибытие которого ожидалось 25 июня в 12:30. Теперь прибытие самолёта ожидается лишь 27 июня в 13:50.

Кроме того, время вылета рейса Пермь — Махачкала (N4 960) 26 июня было перенесено с 7 утра на 23:20, а рейс Калининград — Пермь (N4 884) теперь ожидается в 22:20 вместо 6 утра.

Задержки коснулись и рейсов N4 425 (Сочи — Пермь) и N4 426 (Пермь — Сочи), которые были перенесены с вечера 26 июня на утро следующего дня, что составляет задержку примерно в 14 часов.

Представители Nordwind объяснили сбои в расписании, возникшие 24 — 26 июня.

Причиной задержек стало временное закрытие аэропорта Курумоч в Самаре из-за проведения внеплановых работ на взлётно-посадочной полосе, ограничений в воздушном пространстве и неблагоприятных погодных условий. В результате пассажирам приходится ожидать переноса вылета и прибытия самолётов перевозчика на срок до трёх дней. В частности, подтверждено, что задержка рейса N4-426 Пермь — Сочи вызвана именно проблемами в самарском аэропорту.

Авиакомпания заявила о намерении восстановить «запланированное расписание» и обещала предоставить компенсации за неудобства в соответствии с Федеральными авиационными правилами. По оценкам экспертов, для полного восстановления регулярного графика полётов потребуется не менее 72 часов.

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