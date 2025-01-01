Хоккейный Кубок Гагарина в Пермь привезёт Никита Кирьянов Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

Никита Кирьянов, воспитанник пермской хоккейной школы, привезёт в родной город главный приз Континентальной хоккейной лиги — Кубок Гагарина. У горожан появится возможность увидеть кубок и пообщаться с нападающим ярославского «Локомотива» 5 и 6 июля. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Министерство спорта Пермского края.

5 июля выставка трофея и автограф-сессия с хоккеистом пройдут на городском пляже с 15:00 до 17:00.

На следующий день, 6 июля, Кубок Гагарина будет представлен в торгово-развлекательном центре «Планета» с 12:00 до 19:00, а встреча с Кирьяновым запланирована там же с 15:00 до 17:00.

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