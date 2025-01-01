Пермские предприниматели увеличат поставки продуктов в сеть магазинов «Пятёрочка» Поделиться Твитнуть

Пермские предприниматели планируют увеличить объём продукции, поставляемой в сеть магазинов «Пятёрочка». В Перми, на территории центра «Мой бизнес», состоялась встреча в формате торгово-закупочной сессии между местными предприятиями и представителями федерального ритейлера.

Представители крупной розничной сети изучили ассортимент товаров, предлагаемых компаниями из Пермского края, и рассмотрели перспективы их реализации в своих торговых точках.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, 26 пермских предприятий и торговых марок представили свою продукцию для сети «Пятёрочка». Особое внимание со стороны ритейлера привлекли хлебобулочные изделия от «Пикон», рыбная продукция от «ПРОДУКТ КОМПАНИ», бездрожжевой хлеб и квас от «ДариДобро», кондитерские изделия «Радуги», напитки от ОЗН и сыры от СПК «Росток».

Денис Сухоруков, руководитель направления по работе с региональными органами власти X5 Group, подчеркнул стремление компании к расширению присутствия местных товаров в магазинах сети.

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