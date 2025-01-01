Алёна Бронникова Проект многофункционального придорожного комплекса в Прикамье прошёл экспертизу Объект построят в Краснокамском округе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Московское ООО «Центр строительно-проектной и промышленной экспертизы» 1 июля выдало положительное заключение на проект строительства многофункционального комплекса (МФК) придорожного сервиса экспертиза в Краснокамском округе Прикамья.

Как уточняется в Едином реестре заключений экспертизы проектной документации, объект будет расположен на трассе Екатеринбург — Казань, в 250 м до отворота на п. Майский. Площадь земельного участка составляет 1,2 га.

Застройщиком выступает ООО «Микросилика», техническим заказчиком — ООО «Строительная компания «Евроинвест» из Перми. Проектную документацию подготовила также пермское ООО «Промстройпроект».

В мае 2024 года проект получил статус приоритетного инвестиционного. МФК будет представлять собой многотопливную АЗС на пять видов топлива с зарядной станцией для электромобилей не менее чем на две машины, мини-маркетом, кафе, парковкой и зоной отдыха. Объём инвестиций оценивается в 110 млн руб., работы должны завершиться в 2026 году.

«Микросилика» входит в группу компаний «Нефтехимпром», построившей и обновившей более 20 объектов сети АЗС по Пермскому краю. В рамках проекта строительства МФК придорожного сервиса компания взяла на себя обязательства профинансировать в 2025-2026 годах проекты социально-экономического развития Краснокамского округа на сумму не менее 2 млн руб. По данным краевого Агентства инвестиционного развития, сейчас проект находится в стадии подготовки площадки.

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