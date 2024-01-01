Возле Краснокамска появится заправка с парковкой и зоной отдыха Инвестиции в проект составят 110 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае присвоил статус приоритетного проекту многофункционального комплекса (МФК) придорожного сервиса от компании «Микросилика». МФК появится в Краснокамске.

«Микросилика» входит в группу компаний «Нефтехимпром», которая уже построила и реконструировала более 20 объектов сети АЗС по Пермскому краю.

МФК придорожного сервиса включает в себя многотопливную АЗС на пять видов топлива, зарядную станцию для электромобилей для одновременной зарядки не менее двух машин, минимаркет, кафе, парковку для фур и легковых автомобилей, а также автобусов с организованной зоной отдыха.

В проект компания инвестирует 110 млн руб., работы должны завершиться в 2026 году.

Статус приоритетного инвестиционного проекта (ПИП) позволит компании воспользоваться правом применения инвестиционного налогового вычета и административным сопровождением проекта от Агентства инвестразвития Пермского края.

В пресс-службе краевого правительства добавили, что в новом комплексе будет создано 12 новых рабочих мест. Также «Микросилика» берёт на себя обязательства профинансировать в 2025-2026 годах проекты социально-экономического развития Краснокамского округа на сумму не менее 2 млн руб.

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