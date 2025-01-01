В Перми представили визуализацию обновлённого роддома в больнице Тверье Проведены переговоры с потенциальным инвестором по ремонту здания Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Павла Черепанова

Депутат заксобрания Прикамья и советник губернатора по строительству Павел Черепанов показал, как может выглядеть обновлённое пространство роддома в городской клинической больнице им. Тверье в Индустриальном районе Перми.

На фотографиях, которые разместил Черепанов в своём телеграмм-канале, виден современный интерьер больницы со всеми удобствами для посетителей.

«Также планируется организовать новое пространство для места ожидания и встреч с родственниками», — написал Черепанов.

Фото: ТГ-канал Павла Черепанова

По его словам, власти уже провели совещание по ремонту с потенциальным инвестором.

Как ранее писал «Новый компаньон», на территории больницы планируется построить многопрофильный корпус с приёмным, лечебно-диагностическим отделением и стационаром. Проектную документацию на строительство власти намерены подготовить до конца этого года.

Краевые власти сообщали, что здание общей площадью около 20 тыс. кв. м будет переменной этажности (3-8 этажей). В стационаре разместят 289 коек, в том числе по профилям урологии, кардиологии, нейрохирургии и неврологии. В новом корпусе разместятся также операционный блок, отделение реанимации на 18 коек, отделение реабилитации и клинико-диагностическая лаборатория, центральное стерилизационное отделение, блок дезинфекции и обеззараживания.

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