Проектную документацию на новый корпус больницы им. Тверье в Перми планируют подготовить к концу 2025 года В нём разместится стационар на 289 коек Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

На территории городской клинической больницы им. Тверье в Индустриальном районе Перми планируется построить многопрофильный корпус с приёмным, лечебно-диагностическим отделением и стационаром. В пресс-службе краевого правительства сообщили, что проектную документацию на строительство планируется подготовить до конца 2025 года.

Здание общей площадью около 20 тыс. кв. м будет с переменной этажностью в 3-8 этажей. Стационар будет рассчитан на 289 коек, в том числе по профилям урологии, кардиологии, нейрохирургии, неврологии. В новом корпусе разместятся также операционный блок, отделение реанимации на 18 коек, отделение реабилитации и клинико-диагностическая лаборатория, центральное стерилизационное отделение, блок дезинфекции и обеззараживания.

Отметим, что на данный момент на третьем, пятом и шестом этажах хирургического отделения больницы на ул. Братьев Игнатовых, 2 идёт капитальный ремонт. На пятом и шестом этажах работы уже завершены: здесь заменили все инженерные системы, отремонтировали палаты и помещения. Основные работы идут на третьем этаже, общая готовность составляет 68%.

Также капитальный ремонт идёт на первом и втором этажах в операционном блоке и в здании роддома. В гинекологическом корпусе подрядчик обновляет лифты.





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