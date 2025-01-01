Алёна Бронникова Оборот общепита в Пермском крае за январь-май составил 20,5 млрд рублей Это на 3,5% меньше, чем годом ранее Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе-мае 2025 года сложился в сумме 354,5 млрд руб. Это на 1,2% больше, чем в аналогичный период 2024 года. Такие данные опубликовал Пермьстат.

В макроструктуре оборота розничной торговли региона в этот период доля непродовольственных товаров составила 50,1%. В то же время, доля пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, — 49,9%.

«Оборот розничной торговли края в январе-мае 2025 года на 98,4% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка. Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 1,6%», — отмечает Пермьстат.

К началу лета объём товарных запасов в организациях розничной торговли сложился в сумме 52 млрд руб. Это соответствует 39 дням торговли.

Оборот общественного питания в Пермском крае за этот период составил 20,5 млрд руб. По словам экспертов, показатель в сопоставимых ценах оказался на 3,5% меньше, чем годом ранее.

Пермьстат

За месяц показатели выросли в сравнении с прошлогодними. Так, в апреле 2025 года розничный товарооборот составлял 280,6 млрд руб. — рост к апрелю 2024 года 1%. А оборот предприятий общепита — 16,2 млрд руб., что на 4,5% было меньше, чем годом ранее.

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