Оборот предприятий общепита в Пермском крае упал на 4,5% Розничный товарооборот незначительно вырос Поделиться Твитнуть

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С января по апрель 2025 года розничный товарооборот в Пермском крае достиг 280,6 млрд руб., продемонстрировав рост на 1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (в сопоставимых ценах). Об этом сообщает Пермьстат.

В общей структуре розничной торговли Пермского края в январе-апреле 2025 года наблюдалось разделение: непродовольственные товары и продукты питания, включая напитки и табачные изделия, заняли по 50% рынка.

Основная часть розничного товарооборота края в январе-апреле 2025 года, а именно 98,4%, была обеспечена торговыми организациями и индивидуальными предпринимателями, ведущими деятельность вне рынков. Доля продаж на розничных рынках и ярмарках составила незначительные 1,6%.

Оборот предприятий общественного питания в Пермском крае за указанный период составил 16 млрд 24,5 млн руб., что в сопоставимых ценах на 4,5% меньше, чем годом ранее.

На 1 мая 2025 года объём товарных запасов в розничных торговых организациях оценивался в 52,6 млрд руб., что эквивалентно 40 дням торговли.

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