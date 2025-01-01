Пересдать ЕГЭ в «президентские» дни решили почти 2 тысячи выпускников Прикамья Наибольшее количество заявлений на пересдачу набрало обществознание Поделиться Твитнуть

Министерство образования Пермского края

В четверг и пятницу, 3 и 4 июля, у выпускников есть шанс пересдать ЕГЭ по одному предмету, чтобы повысить свой балл. В Прикамье этим правом решили воспользоваться более 1,9 тыс. человек. Это составляет 21% от общего числа выпускников, участвовавших в ЕГЭ в текущем году. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Пермского края.

Наибольшее количество заявлений на пересдачу подано на ЕГЭ по обществознанию (381 чел.) и профильной математике и информатике (380 чел.). Русский язык собираются пересдавать 299 выпускников, биологию — 125, химию — 96.

На данный момент, после публикации результатов по всем предметам, сданным участниками в основные и дополнительные сроки, в Пермском крае насчитывается 78 человек, получивших 100 баллов. Среди них один выпускник, показавший отличные знания сразу по двум предметам.

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