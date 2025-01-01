Число стобалльников на ЕГЭ в Пермском крае увеличилось до 78 человек Впереди у выпускников возможность пересдать один экзамен 3 и 4 июля Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В дополнительные дни проведения Единого государственного экзамена ещё двое учеников из Перми получили максимальную оценку — 100 баллов. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Пермского края.

Михаил Миков, окончивший школу №9 им. А.С. Пушкина, безупречно справился с заданиями по математике. Максим Тарасов, выпускник школы №55, достиг наивысшего результата по географии.

Министерство образования Пермского края

Кроме того, высший балл получили 10 выпускников прошлых лет, участвовавших в ЕГЭ в резервные дни.

На данный момент, после публикации результатов по всем предметам, сданным участниками в основные и дополнительные сроки, в Пермском крае насчитывается 78 человек, получивших 100 баллов. Среди них один выпускник, показавший отличные знания сразу по двум предметам.

Ранее публиковались результаты всех экзаменов, проведённых в основные дни основного периода ЕГЭ. Максимальный балл на них набрали 66 выпускников прикамских школ.

Впереди у выпускников возможность пересдать ЕГЭ 3 и 4 июля.

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