Десять выпускников в Пермском крае набрали по 100 баллов на ЕГЭ по информатике и английскому Общее количество стобалльников в регионе увеличилось до 66 Поделиться Твитнуть

Как сообщили в Министерстве образования и науки Пермского края, десять выпускников в регионе набрали по 100 баллов на ЕГЭ по информатике и английскому языку.

Информатику в основной период сдачи выбрали 2,1 тыс. человек, из которых около 300 смогли получить более 81 балла. Девять участников экзамена достигли наивысшего результата. Среди стобалльников – выпускники школ Перми, Кунгура и Барды.

В министерстве отмечают, что информатика пользуется неизменной популярностью среди выпускников и входит в пятёрку самых востребованных предметов. В текущем году её выбрали 26% школьников, что подтверждает актуальность цифровых навыков. Высокие баллы по этому предмету повышают конкурентоспособность выпускников при поступлении в высшие учебные заведения.

Английский язык сдавали почти 960 человек, из которых 191 показал высокий результат (свыше 81 балла). Лишь одна выпускница пермского лицея №2 смогла набрать максимальные 100 баллов.

На данный момент известны результаты всех экзаменов, проведённых в основные дни основного периода ЕГЭ. Всего в этом году максимальный балл набрали 66 выпускников прикамских школ.

Напомним, что 3 и 4 июля по инициативе президента России Владимира Путина можно будет пересдать один из экзаменов.

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