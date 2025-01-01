В Пермь доставлены коллекционные почтовые марки «Поезд Памяти» Их можно приобрести в центральном отделении Почты России Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено пресс-службой Почты России

Как сообщили в Управлении федеральной почтовой связи Пермского края, в столицу региона поступила коллекционная почтовая марка «Поезд Памяти». Первыми на почтовых открытках из Перми её использовали участники одноимённого культурно-образовательного проекта из России, Белоруссии и стран СНГ.

В начале этой недели в краевую столицу прибыла с визитом уникальная делегация — это участники культурно-образовательного проекта «Поезд памяти», посвящённого патриотическому воспитанию и объединению молодёжи из России, Белоруссии и других стран СНГ. Все 200 пассажиров «Поезда Памяти» — старшеклассники, потомки победителей, представители народов бывшего Советского Союза, каждый из которых внёс вклад в избавление мира от нацизма.

Фото предоставлено пресс-службой Почты России

Путешествие стартовало более недели назад и включает в себя остановки в городах-героях и городах трудовой доблести России и Белоруссии. В Перми школьники посетили знаковые места города, связанные со вкладом пермяков в дело Победы над фашизмом, памятно-мемориальные и культурно-просветительские мероприятия, посвящённые Великой Отечественной войне. Кроме того, они отправили с железнодорожной платформы памятные почтовые открытки родным и друзьям к себе на родину.

Каждая открытка была оформлена почтовой маркой, выпущенной к 80-летию Победы. На ней изображён состав «Поезда Памяти» и эмблема культурно-образовательного проекта.

Приобрести коллекционную марку и оформить свои письма и открытки можно в центральном отделении Почты России (Пермь, ул. Ленина, 28). Номинал марки составляет 85 руб. Количество экземпляров ограниченно.

Проект «Поезд Памяти» проходит под эгидой Союзного государства. Он призван сформировать уважительное отношение к исторической памяти, осознание значимости героических подвигов в годы Великой Отечественной войны, развить молодёжный диалог и знакомство с культурой и традициями друг друга.

Напомним, в середине июня в рамках акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!» (0+) на вокзал Пермь II прибывал также агитационный поезд Минобороны РФ. В его составе было восемь тематических вагонов-экспозиций. Акция стартовала 19 апреля в Москве и охватит 75 населённых пунктов в 61 регионе страны.

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