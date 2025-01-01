Алёна Бронникова Агитационный поезд с трофейной техникой прибыл в Пермь В его составе восемь тематических вагонов-экспозиций Поделиться Твитнуть

фото: Минтербез Пермского края

В рамках акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!» (0+) 15 июня на вокзал Пермь II прибыл агитационный поезд Минобороны РФ. Торжественное открытие состоялось на перроне первого пути главного направления в 12:00, мероприятия продлятся до 17:00. Об этом сообщается на сайте администрации Перми.

В составе агитпоезда восемь тематических вагонов-экспозиций: «Невыученные уроки истории», «Время героев выбрало нас», «Победа куётся на земле», «Всегда на высоте!», «Флот — Помним! Чтим! Наследуем!», «Служение Отечеству — мой выбор», «80 лет Великой Победе!», «Молодёжь России — наследники Великой Победы». Экспозиции рассказывают о связи поколений времён Великой Отечественной войны и современников, об истории зарождения нацизма и фашизма в европейских государствах, об отдельных видах войск и др.

Также в составе поезда — четыре платформы с образцами трофейной техники, захваченной российскими войсками в ходе СВО. В мероприятии участвует оркестр войск национальной гвардии РФ и Пермского суворовского военного училища.

Напомним, акция стартовала 19 апреля в Москве. Планируется, что она охватит 75 населённых пунктов в 61 регионе страны. Для зрителей организована экскурсия по экспозициям.

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