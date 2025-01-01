Агитационный поезд Минобороны прибудет в Пермь 15 июня Поделиться Твитнуть

фото: Минтербез Пермского края

В воскресенье, 15 июня, в Пермь прибудет агитационный поезд Министерства обороны РФ в рамках общероссийской акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!». Об этом сообщили в Минтербезе Прикамья.

Акция стартовала 19 апреля в Москве, на Киевском вокзале, и охватит 75 населённых пунктов в 61 регионе страны. Воинский эшелон прибудет на станцию Пермь II. Торжественное открытие запланировано на 12:00 на первом перроне главного направления, а мероприятия продолжатся до 17:00. Вход на перрон будет осуществляться через здание вокзала.

В составе поезда 8 тематических вагонов-экспозиций, посвящённых различным темам, от истории нацизма и фашизма до достижений современных Вооружённых сил. Среди них: «Невыученные уроки истории», «Время героев выбрало нас», «Победа куётся на земле», «Всегда на высоте!», «Флот — Помним! Чтим! Наследуем!», «Служение Отечеству — мой выбор», «80 лет Великой Победе!» и «Молодёжь России — наследники Великой Победы».

Кроме того, будут представлены четыре платформы с образцами трофейной техники, полученной российскими войсками в ходе СВО.

В программу мероприятия включены выступления оркестров войск национальной гвардии РФ и Пермского суворовского военного училища, а также экскурсии по экспозициям поезда.

Также состоится награждение представителей общественных и волонтёрских организаций, оказывающих гуманитарную помощь воинам-землякам в зоне СВО, медалью «За помощь и милосердие». Юнармейским отрядам будут вручены свидетельства о присвоении имён героев-земляков — участников СВО, а также пройдёт церемония приёма в ряды ВВПОД «Юнармия».

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